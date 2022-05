Graben

12:00 Uhr

Parkende Lastwagen und Müll stören die Menschen in Graben

Plus Bei einem runden Tisch mit Anliegern aus Graben und Polizei soll an einer Lösung gearbeitet werden. Warum es in der Gemeinde vorerst keine neuen Bauplätze geben wird.

Von Christian Kruppe

Intensive Diskussionen gab es bei der Bürgerversammlung in Graben über die Vielzahl der parkenden Lastwagen und die oftmals damit verbundenen Verschmutzungen im Gewerbegebiet. Auch über Bauplätze und andere Themen wurde informiert.

