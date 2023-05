Polizei warnt vor Ködern mit Rasierklingen

In Graben wurde ein Stück Salami entdeckt, in dem eine Rasierklinge steckte.

Ein Stück Salami mit einer Rasierklinge wurde am Freitagmorgen in der Hochfeldstraße in Graben entdeckt. Ein Hundehalter fand den Köder am Wegesrand. Das Salami-Stück hatte eine Größe von etwa fünf auf zwei Zentimeter und war mit einer Rasierklinge präpariert.

Polizei sucht Gegend ab

Der Hundebesitzer verständigte sofort die Polizeiinspektion Schwabmünchen. Beamte stellten den Hundeköder sicher und suchten die Umgebung ab. Dies verlief ergebnislos. Derzeit gibt es laut Polizei keine Geschädigten oder weitere Funde von Hundeködern.

Die Polizei rät jedoch Hundebesitzern zu erhöhter Vorsicht im Bereich von Graben. Hinweis nimmt die Polizei Schwabmünchen unter der Telefonnummer 08232/9606-0 entgegen. (AZ)

Lesen Sie dazu auch