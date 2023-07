Raubvogel greift Jogger bei Graben an

Plus Ein Läufer aus Schwabmünchen zieht sich bei einem Angriff zwei tiefe Wunden am Kopf zu. Eine Vogelschutzexpertin warnt.

Diese Laufrunde wird Jürgen Wuzik nicht vergessen: Der Schwabmünchner wurde beim Joggen oberhalb von Graben von einem Greifvogel angegriffen.

Vermutlich war es ein Bussard, der plötzlich von oben auf ihn stürzte. "Es fühlte sich, als ob ich einen zwei Kilo schweren Sack auf meinen Kopf bekommen hätte", erinnert sich Wuzik. Als er den Vogel wahrnahm, der sich von hinten im Sturzflug genähert hatte, dachte er zuerst an einen schweren Schlag mit dem Flügel. Dann merkte Wuzik das Blut. Der Vogel hatte ihn mit seinen scharfen Krallen erwischt und zwei tiefe Wunden hinterlassen. Erst 100 bis 200 Meter weiter drehte der Vogel ab.