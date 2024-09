Rechtsstreit um Bau in Grabens Ahornstraße ist beendet

Das lange Zerren um den Bau eines Mehrfamilienhauses in Graben hat nun ein Ende. Im Juni 2023 bewilligte der Gemeinderat den Bau des Hauses in der Ahornstraße. Dabei wurde der ursprüngliche Plan eines Gebäudes mit drei Vollgeschossen auf die Bauform 2+D, das heißt zwei Stockwerke und ein ausgebautes Dachgeschoss reduziert. In diesem Zuge wurde auch der Bebauungsplan für dieses Gebiet dementsprechend angepasst, um für die Zukunft eine Nachverdichtung, wie zum Beispiel der Ausbau von Dachgeschossen, zu erleichtern.

Christian Kruppe