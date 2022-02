Graben

Kulturpur im Kulturzentrum Graben bietet fetzigen Rock'n'Roll

Plus Mit fetzigem Rock'n'Roll im Doppelpack geht die Gräbinger Initiative Kulturpur Lechfeld in das Faschingswochenende. Das ist geboten.

Von Petra Manz

Im Kulturzentrum in Graben ist am kommenden Samstag- und Sonntagabend die Band "Momentensammler" in "Rock-Besetzung" am Start. Beginn ist um 19 Uhr. Dabei darf Gitarrist Gerhard Baier, der Mann zumeist mit dem schwarzen Hut, natürlich nicht fehlen. Mit seiner Akustikgitarre prägt er seit 2018 die Auftritte der Band mit, wenn Rock- oder Pop-Stücke auf dem Programm stehen.

