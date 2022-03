Rock 'n' Roll in Graben: Erinnerungen an ein rockiges Lebensgefühl

Plus Passend zum Faschingswochenende gab es Rock 'n' Roll im Kulturzentrum in Graben. Zum Auftritt der Momentensammler gab es auch bunte Lektüre.

Die Band Momentensammler mit Dieter Botzenhardt am Keyboard, Bene Hartmann am Schlagzeug, Trompeter Wolfi Weber, Gitarrist Gerhard Baier und Bassist Andreas Scharf und der starken Stimme von Frontfrau Nina Sirch brachte beim jüngsten Auftritt im Kulturzentrum Songs unter anderem von Buddy Holly, Chuck Berry, Wanda Jackson, Bill Haley auf die Bühne.