Einbrecher wuchtet Tresor mit Goldmünzen aus der Wand

Auf einen Tresor in einer Lagerhalle in Lagerlechfeld hatten es Unbekannte abgesehen. Es gab in den vergangenen Tagen noch einen weiteren Einbruch.

Wusste die Unbekannten, dass sich in der Lagerhalle im Grabener Ortsteil Lagerlechfeld ein Tresor befand?

Der oder die Täter gelangten in die Halle, nachdem sie ein Fenster eingeschlagen hatten. Dort wurde dann ein kleiner Tresor aus der Wand gestemmt und entwendet. In dem Tresor sollen sich wertvolle Goldmünzen befunden haben. Außerdem nahmen sie einen Seidenteppich mit. Der Diebstahlschaden bewegt sich im unteren fünfstelligen Bereich. An dem Fenster entstand ein Sachschaden von rund 350 Euro.

Vom Tresor fehlt jede Spur. Die zuständige Polizei in Schwabmünchen hatte vor eineinhalb Jahren mit einem herrenlosen Tresor zu tun. Ein Landwirt hatte ihn auf einer Wiese bei Langerringen gefunden. Nachdem sich kein Besitzer gemeldet hatte und auch sonst keine Hinweise zu einem Diebstahl oder Einbruch bei der Polizei eingegangen waren, ging die Feuerwehr Langerringen ans Werk. Zunächst wurde das 65 Kilogramm schwere Teil auf einen provisorischen Arbeitstisch aus zwei Holzböcken und einer Palette gehievt. Dann wurde gebohrt. Allerdings nicht, um vielleicht den Schließmechanismus des Tresors zu überlisten.

Eine kleine Kamera hilft

Ziel war es, durch das Loch eine kleine Kamera in den Tresor zu schieben, um so einen ersten Blick auf den Inhalt werfen zu können. Hätte sich beispielsweise leicht entzündliches Geld oder Wertpapiere in dem gesicherten Schrank befunden, dann wäre der nächste Arbeitsschritt darauf abgestimmt worden. Nachdem weder Geld noch Papiere zu sehen waren, wurde der Tresor mit einer Trennscheibe bearbeitet. Und siehe da: Der Tresor war tatsächlich leer. Irgendjemand hatte ihn tatsächlich nur auf dem Feld entsorgt.

Unbekannte versuchen Jugendzentrum aufzubrechen

In der vergangenen Tagen gab es noch einen weiteren Einbruch. Jemand hatte versucht, ins Jugendzentrum in der Museumstraße in Schwabmünchen zu gelangen. Massive Hebelspuren an den Fenstern im Erdgeschoss des Gebäudes deuten darauf hin. Offenbar gelang es dem Täter nicht, ins Haus einzudringen. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 2000 Euro.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Schwabmünchen unter der Telefonnummer 08232/9606-0 entgegen. Hilfreich können auch verdächtige Beobachtungen sein: Standen nachts bei den Einbrüchen fremde Autos in den Straßen? Waren in der Zeit Unbekannte anzutreffen?