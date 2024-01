Schwäbische Meisterschaften im Tischtennis

In der Sporthalle in Graben (Lechfelder Straße 25) finden a Sonntag, 14. Januar, die Schwäbischen Einzelmeisterschaften Senioren im Tischtennis statt. Erwartet werden 90 bis 100 Teilnehmerinnen und Teilnehmer in verschiedenen Leistungsklassen. Geplant sind je nach Altersklasse und Punktewert der einzelnen Spielerinnen und Spieler 11 Einzel-, 11 Doppel- und 3 Mixed-Wettbewerbe. Die Halbfinalisten aller Klassen qualifizieren sich zur Bayerischen Senioren-Meisterschaft der Leistungsklassen am 27. und 28. April 2024 in Vohburg. Die Meisterschaften beginnen um 10 Uhr, ab etwa 15 Uhr werden die Endrundenspiele stattfinden. Der Ausrichter SpVgg Lagerlechfeld bietet Speisen und Getränke an. (rony)