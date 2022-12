Spektakuläre Show des TSV Graben zum Abschluss des Jahres

Über 100 Buben und Mädchen des TSV Graben zeigen vor großem Publikum ihre Talente.

Rund 150 Kinder und Jugendliche des TSV Graben gestalteten zum Jahresabschluss in der Sporthalle Graben eine Show. Die beiden Moderatorinnen Enya Adler und Emma Hafner stellten als Zirkusdirektoren – angelehnt an das Musical The Greatest Showman – aus verschiedenen Talenten das Programm zusammen. Die Botschaft sollte sein, dass jeder so akzeptiert wird, wie er ist, jeder ein eigenes Talent hat und man zusammen ganz viel schaffen kann.

Schon zu Beginn zeigten die jungen Darsteller mit Einrädern, akrobatischen Flickflacks und Showtanz, was sie können, und zogen die Zuschauer sofort in den Bann. Darauf folgten sechs Turngruppen, mit den allerjüngsten Stars aus dem Eltern-Kind-Turnen bis zu den Turnteens, die am Reck, Schwebebalken und mit Saltos, Überschlägen und Diabolo glänzten. Anschließend wurde es wild auf der Bühne – die Sportpiraten kaperten die Manege. Mit Leuchtbällen und Stroboskoplicht wurden die Bälle sich zugepasst.

Die große Party nach der Show

Einen großen Part übernahmen dann die Tanzgruppen, die die Story des Musicals tänzerisch mit fünf Tanzgruppen interpretierten. Nach 100 Minuten Show lud der TSV dann zur After-Show-Party auf den Vorplatz der Sporthalle ein, bei der die Gäste den Abend mit Streetfood und warmen Getränken ausklingen lassen konnten. (AZ)