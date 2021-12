Graben

Streikaufruf: Kommen die Amazon-Pakete noch rechtzeitig an?

Mit bundesweit mehrtägigen Streiks beim Online-Händler Amazon will die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi erneut Druck machen in ihrem jahrelangen Kampf für einen Einzelhandels-Tarifvertrag.

Plus Die Gewerkschaft hat Amazon-Beschäftige an sieben deutschen Versandzentren ein weiteres Mal zum Streik aufgerufen. Die Beteiligung am Standort Graben ist laut Verdi hoch.

Von Maximilian Czysz

Der aktuelle Streikaufruf wird Auswirkungen auf das Weihnachtsgeschäft des Online-Riesen Amazon haben: Davon geht die Gewerkschaft Verdi aus. Amazon erwartet dagegen keine Auswirkungen für Kunden. "Unsere engagierten Teams freuen sich darauf, die Kundenbestellungen kurz vor Weihnachten rechtzeitig auf den Weg zu bringen", teilte ein Amazon-Sprecher am Montag auf Nachfrage mit.

