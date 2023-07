Streiks bei Amazon

Bei Amazon in Graben wird seit Sonntag gestreikt. Was die Gewerkschaft dem Versandhändler vorwirft.

Die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft ver.di hat die Beschäftigten von Amazon in Graben ab Sonntag (9. Juli) mit Beginn Nachtschicht zum Arbeitskampf aufgerufen. Am Sonntagmorgen fand eine Kundgebung mit den Streikenden vor dem Standort in Graben statt.

In der sogenannten „Prime-Week“ wollen die Beschäftigten im Kampf gegen die drohende Altersarmut und den dramatisch schlechten Arbeitsbedingungen ein deutliches Zeichen setzen, dass ohne existenzsichernde Tarifverträge solche Schnäppchentage zu ihren Lasten sowohl in finanzieller als auch in gesundheitlicher Hinsicht gehen, so die Gewerkschaft in einer Pressemitteilung.

„Heute startet für die Beschäftigten bei Amazon wieder eine Höllenwoche. Unter unvorstellbaren physischen und psychischen Belastungen müssen die Beschäftigen eine Unmenge an Bestellungen in dieser Woche abarbeiten. Der Arbeitsdruck bei Amazon ist permanent so hoch, dass die Kolleginnen und Kollegen immer am körperlichen Limit arbeiten müssen. In dieser Woche will Amazon noch das letzte an Leistung rauspressen", sagt Thomas Gürlebeck von ver.di Bayern und Streikleiter in Graben.

Dabei sei der gesundheitliche Zustand der Kolleginnen und Kollegen schon heute alarmierend. "Aktuell soll jeder sechste Beschäftige in Graben im Krankenstand sein, was überwiegen auf die schlechten Arbeitsbedingungen bei Amazon zurückzuführen ist. Man darf dabei nicht unterschätzen, dass laut Beschäftigten das schlechte Führungsverhalten maßgeblich an der hohen Quote schuld ist. Genau deshalb haben wir Amazon aufgefordert einen Tarifvertrag zur „Guten Arbeit“ mit ver.di abzuschließen. Den Grundsatz, Arbeit darf nicht krankmachen, tritt Amazon mit Füßen. Anscheinend werden die Kolleginnen und Kollegen von Amazon nur als Ressource gesehen, die es gilt, auszubeuten bis nichts mehr geht“, so Gürlebeck weiter.

Amazon verweigere den Beschäftigten nach wie vor existenzsichernde Tarifverträge, die unter anderem Urlaub, Bezahlung, Urlaubs- und Weihnachtsgeld regeln. Man fordere, dass Amazon die Tarifverträge des bayerischen Einzel- und Versandhandels anerkennen müsse. (AZ)

