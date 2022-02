Graben

vor 26 Min.

Süße Beute: Schokoladendieb steckt 200 Tafeln ein

Ob er Heißhunger hatte? Ein Ladendieb hatte es am Dienstag in einem Einkaufsmarkt in Graben auf 200 Tafeln Schokolade abgesehen.

Von Maximilian Czysz

"Gluscht" bedeutet auf Schwäbisch Begierde, Appetit oder Verlangen. Ob der junge Mann tatsächlich Lust auf Schokolade hatte, als er am Dienstagnachmittag in einem Einkaufsmarkt in der Lechfelder Straße in Graben 200 Tafeln heimlich einsteckte? Das ist nicht bekannt. Denn von dem Ladendieb fehlt derzeit jede Spur. Schokolade gestohlen: Dieb in Graben wird von Detektiv verfolgt Der junge Mann hatte die Tafeln aus einem Regal genommen und in eine große Einkaufstasche gepackt. Danach verließ er über den Eingangsbereich das Geschäft und rannte davon. Ein Ladendetektiv, der den Mann beobachtet hatte, verfolgte den Unbekannten. Er bekam den Dieb allerdings nicht zu fassen. Aber immerhin brachte er die Schokolade im Wert von 450 Euro zurück. Der Dieb hatte auf der Flucht der Tasche zurückgelassen. Die Polizei sucht jetzt nach dem Schokoladendieb. So wird er beschrieben: Er ist etwa 21 Jahre alt und hat hellbraune Haare.

Er war mit Jeans und Pullover bekleidet.

Es könnte sich laut Polizei um einen Osteuropäer handeln. Hinweise und Beobachtungen nimmt die Polizei Schwabmünchen unter der Telefonnummer 08232/9606-0 entgegen. Lesen Sie dazu auch Arbeit im Home Office Tricks gegen Hungerattacken

Oberpfalz Ladendieb erwischt: Mann soll 380 Tafeln Schokolade geklaut haben

Nördlingen 86-Jähriger stiehlt Schokolade in Nördlinger Drogeriemarkt

Themen folgen