Teure Infotafeln sorgen in Graben für Diskussion

Plus Der AVV will die Fahrgäste besser informieren, doch die Gemeinde stört der Preis. Die Grundschule soll optimiert werden.

Es klang ganz verlockend. Der Augsburger Verkehrsverbund hat den Lechfeld-Gemeinden angeboten, die bestehenden Bustafeln durch moderne Infotafeln auszutauschen, die auch die nächste Abfahrt anzeigen. Mehr als 4000 Euro würde eine solche die Gemeinden kosten, sofern sie wegen des Fahrgastaufkommens förderfähig ist. In Graben wäre dies der Haltepunkt Graben Ost an der Schule. Dabei entwickelte sich im Gemeinderat eine Diskussion um die Sinnhaftigkeit einer solchen Anlage und um die Kosten.