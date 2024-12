Trachten- und Volkstanzverein Lechfeld feiert 30 Jahre

Der Trachten- und Volkstanzverein Lechfeld war aufgrund seines 30-jährigen Bestehens Ausrichter des Bezirks-Hoigartens im Bürgerhaus in Graben. Der erste Vorsitzende Donald Graalheer begrüßte die Gäste, die Bezirksvereine des Bezirkes Mindelheim, den zweiten Grabener Bürgermeister und Hausherren Ulrich Knoller, Untermeitingens Bürgermeister Simon Schropp und Rudolf Schneider, Bürgermeister von Klosterlechfeld. Graalheer erinnerte in einem kurzen Abriss an gelungene Veranstaltungen und einige besondere Feste, wie den Bau des Vereinsheims, die Wallfahrten, Anschaffung der Vereinsfahne und Fahnenweihe sowie das Gau-Trachtenfest in Klosterlechfeld. Alle diese Veranstaltungen konnten nur mit Einsatz und der tatkräftigen Unterstützung der Mitglieder bewältigt werden. In dankbarer Erinnerung wurde auch an die Verstorbenen des Vereins gedacht. Das Grußwort sprach Grabens zweiter Bürgermeister Ulrich Knoller und dankte im Namen der Bürgermeisterkollegen für die Einladung und wünschte dem Verein für die Zukunft weiterhin alles Gute. Die Trachtenkapelle Schwabmünchen leitete den Abend traditionell mit dem Auftanz ein.

Gründungsmitglieder wurden geehrt in Graben

Im Anschluss wurde zünftig aufgespielt und die Volkstänzer und Plattler zeigten ihr Können. Ein besonderer Punkt war die Ehrung der Gründungsmitglieder des Vereins. Erster Vorsitzender Donald Graalheer zeichnete mit der Ehrenurkunde für 30 Jahre Vereinszugehörigkeit Edelgard Friedrich, Herbert Friedrich, Elfriede Graalheer, Nicole Graalheer, Georg Klaußner, Anneliese Kuiper, Karl-Heinz Kuiper und Erika Ortlieb aus. Das Ehrenmitglied Maria Engel konnte aus gesundheitlichen Gründen leider nicht anwesend sein, ebenso Heinz Scheer. Die Auszeichnung für Donald Graalheer übernahm der stellvertretende Bezirksleiter des Bezirkes Mindelheim Bernhard Schneider. Fleißig wurde noch das Tanzbein nach flotten Stücken der Trachtenkapelle Schwabmünchen geschwungen. Auch die Geselligkeit kam nicht zu kurz. Alle Beteiligten freuten sich über den gelungenen Abend. (AZ)