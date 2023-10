Trendsport aus New York jetzt auch in Graben

Mit der Calisthenics-Anlage in Lagerlechfeld bietet die Gemeinde Graben den sportlich aktiven Bürgern eine neue Attraktion. Ein weiteres Projekt fiel hingegen nach reiflicher Überlegung durch.

Eine in den öffentlichen Freiluft-Fitnessparks in New York entstandene Sportart gibt es jetzt auch auf dem Freizeitgelände am Rodelberg in Lagerlechfeld. Mitglieder des Gemeinderates und der Jugendpflege stellten die neue „Calisthenics-Anlage“ vor.

Hintergrund dieser auch als „schöne Kraft“ bezeichneten Trainingsmöglichkeit liegen vor allem in sogenannten Eigengewichtsübungen. Dazu werden neben Stangen in unterschiedlicher Höhe, welche Barren und Recks nachempfunden sind, keine weiteren Gerätschaften benötigt. Eine detaillierte Einweisungstafel vor Ort gibt eine Übersicht über mögliche Übungen. „Wir hoffen damit, dem frei zugänglichen Sportangebot in unserer Kommune weitere Impulse verleihen zu können“, sagte Bürgermeister Andreas Scharf bei der Eröffnung.

Vorschlag von zwei Gemeinderäten

Die Idee zur Anlage ging auf eine Initiative des Gemeinderats Rüdiger Lando und Sebastian Finkenberger von der mobilen Kinder- und Jugendpflege aus dem Januar 2022 im Gremium zurück. Dem Konzept stimmte der Gemeinderat zu. Der Kostenrahmen lag bei 30.000 Euro. „Den konnten wir auf Grund von Zuschüssen und massiver Eigenleistung durch unseren Bauhof so gut wie einhalten“, sagte Scharf. Der Aufwand betrug letztlich 31.500 Euro. Ende Mai dieses Jahres begannen die Erdarbeiten, Ende Juli stand die Anlage.

Keine Service-Station, dafür Fahrradständer

Ein weiteres angedachtes Projekt fiel in der jüngsten Gemeinderatssitzung durch. Die Planungen zur Fahrrad-Servicestation wurden eingestellt, da die Gemeinderäte die zu erwartenden Kosten von bis zu 2500 Euro in keinem Verhältnis zu einer etwaigen Nutzung sehen. Anders ist es mit 40 Fahrradbügeln für die Standort alte Schule, Rathausplatz, Freizeitanlage Lagerlechfeld sowie der Bushaltestelle Bahnhofstraße. Sie sollen jetzt nicht betoniert oder gepflastert werden. Die vorliegenden Angebote dieser Tätigkeiten liegen bei 20.000 Euro, berichte der Bürgermeister. Einstimmig wurde der Einbau der Ständer durch den Bauhof auf dem natürlichen Untergrund beschlossen.

