Unbekannter stiehlt Fahrrad

In Graben hat ein unbekannter Täter ein Fahrrad gestohlen. Die Polizei bittet um Hinweise.

In der Bahnhofstraße in Graben/ Lagerlechfeld wurde zwischen Samstag und Dienstag ein Fahrrad gestohlen. Die Besitzerin hatte das schwarz-gelbe Mountainbike der Marke Cube Aim am Bahnhof in Lagerlechfeld am Fahrradplatz abgestellt und mit einem Stahlschloss mit Textilmantel versperrt. Es hat einen Wert von 500 Euro. Die Polizeiinspektion Schwabmünchen bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 08232/9606-0. (AZ)