Unbekannter stiehlt Werkzeug

In Graben ist ein Unbekannter in eine Werkstatt eingedrungen und hat Werkzeug gestohlen.

Laut Polizeibericht wurden aus der Werkstatt und der Lagerhalle in der Junkersstraße in Graben im Zeitraum von Freitag bis Montag mehrere Werkzeuge gestohlen. Der oder die Täter gelangten über einen Bauzaun in die Halle und entwendeten dort eine Kappsäge der Marke DeWalt sowie einen Excenterschleifer, ein Radio und eine Bohrmaschine der Marke Makita im Gesamtwert von 2000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Schwabmünchen unter Telefon 08232/9606-0 entgegen.