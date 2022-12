Unerlaubte Prostitution in Graben: Polizei überwacht Hotelzimmer

Stündlich sollen Männer in einem Hotelzimmer in Graben ein- und ausgegangen sein. Bis der Mann aus dem Nachbarzimmer die Polizei einschaltete.

Verbotenerweise ist eine Frau laut Polizei in einem Hotel in Graben der Prostitution nachgegangen. Ein Hotelgast hatte mitgeteilt, dass sich im Nachbarzimmer vermutlich eine Prostituierte aufhält. Es würden stündlich Männer ein- und ausgehen. Zivilkräfte der Polizei überwachten das Zimmer und stellten fest, dass sich der Sachverhalt bestätigte. Bei der Frau wurden anschließend mehrere Hundert Euro sichergestellt. Die Polizei geht davon aus, dass es sich bei dem Geld um ihren Lohn handelte. Nachdem die Frau keinen Wohnsitz in Deutschland hat, wurde die Staatsanwaltschaft kontaktiert. Die ordnete an, das Bargeld einzubehalten. Die Frau muss mit einem Strafverfahren rechnen. (AZ)