Graben/Untermeitingen

vor 17 Min.

Modellbauer bildet das Lager Lechfeld im Mini-Format nach

Plus Georg Hengge aus Graben hat ein Modell des früheren Militärlagers am Truppenübungsplatz Lechfeld gebaut. Was alles darauf zu erkennen ist.

Von Uwe Bolten Artikel anhören Shape

Rund 2000 Arbeitsstunden stecken in dem über zwei Meter großen Modell, das der pensionierte Lehrer Georg Hengge gebaut hat. Es stellt den Truppenübungsplatz, das Lager Lechfeld, mit all seinen Gebäuden in der Zeit des Ersten Weltkrieges dar. Darauf gibt es viel Interessantes zu entdecken.

