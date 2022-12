Verkehr: Gemeinderat beschließt neue Regelungen

Was sich in Graben und Lagerlechfeld ändert.

Die Verkehrssicherheit war eines der Themen der jüngsten Sitzung des Grabener Gemeinderats. Vorrangig ging es dabei um die Achse Bahnhofstraße Lazarettstraße. Bei letzterer wird die Zone 30 künftig nach Süden bis über die Einmündung Jahnstraße geführt, sodass auch dort „rechts vor links“ gilt. Zudem soll das „Zone 30“ Schild nach dem Kreisverkehr besser platziert werden. Des Weiteren gab es schon Gespräche mit Untermeitingen, die Zone 30 in der Ulrichstraße weiter bis zur Lagerlechfelder Straße zu führen. Damit hoffen beide Gemeinden, den Verkehr auf die Ostseite der B17 zu führen, was zu einer Entlastung der Kreuzung Lagerlechfelder- Ulrichstraße führen würde. Im Zuge der Ausbauplanung der Bahnhofstraße wurde von der Polizei vorgeschlagen, die „Vorfahrt achten“ Schilder durch Stoppschilder auszutauschen, was vom Gemeinderat befürwortet wurde. Ebenso wird der Fahrbahnteiler an der Heimgartenstraße so umgebaut, dass vom Gehweg aus die Fahrbahn besser gequert werden kann.

Mehr Parkplätze für Radler

Auch die „Parksituation“ für Fahrradfahrer soll sich in Graben verbessern. Mit insgesamt 41 Radständern zum Stückpreis von rund 5300 Euro, verteilt über das ganze Ortsgebiet soll das Radeln attraktiver gemacht werden.

Das in Graben auch schon die jüngeren Bürger politisch wirken können, haben die vierten Klassen der Grundschule bewiesen. Beim jährlichen Ratshausbesuch trugen sie den Wunsch nach einem zweiten Klettergerüst für den Pausenhof vor. Bürgermeister Andreas Scharf gab den Kindern mit auf den Weg, sich über Kosten und Standort Gedanken zu machen und einen Antrag einzureichen – was von den Schülern auch angenommen wurde. Das Klettergerüst soll nun in den kommenden Haushalt mit aufgenommen und dann umgesetzt werden. Auch der Wunsch nach einer sogenannten „Pump-Track-Bahn“ wurde geäußert, hier soll die Verwaltung die Kosten für eine solche Anlage ermitteln.

Wärmedämmung für das Feuerwehrhaus

Erneut optimiert wurden die Pläne zum Anbau des Feuerwehrhauses. Da das Gebäude einen hohen Energieverbrauch hat, wurde beschlossen, auch einen Vollwärmeschutz für das Bestandsgebäude in die Planungen mit aufzunehmen. Auch neue Tore sollen kommen, da die bisherigen kaum gedämmt sind und so viel Wärme verloren geht. Der Bauantrag soll eingereicht werden, die Ausführung wird dann je nach Haushaltslage umgesetzt.

Überdacht wurde auch die Wärmeversorgung des Anbaus des Kindergarten Pfiffikus. Dort soll eine Luftwärmepumpe statt einer Grundwasserpumpe eingesetzt werden, da nicht endgültig klar ist, ob die verfügbare Grundwassermenge ausreichend ist.