Volksmusik der anderen Art in Graben

Eine ganz andere Art von Volksmusik, ohne Kitsch, ohne Gesang, mit Jazz- und Klassik-Anklängen, das bietet am Dienstag, 3. Dezember, in Graben auf Einladung der Buchhandlung Schmid Schwabmünchen das Quartett Maxjoseph, eine junge bayrische Band, die von den Zuhörern als pulsieren und mitreißend beschrieben wird.

Max I. Joseph (1756-1825) war der erste bayrische König und der Begründer des modernen bayrischen Staates, ein spannender Mann mit anderen Gedanken und neuem Handeln. Von ihm leiht sich die Band Maxjoseph ihren Namen. Sie macht bayrische progressive Volksmusik mit ganz neuen spannenden Elementen. Das beginnt schon bei der Zusammensetzung der Instrumente: Gitarre, steirische Tuba, Geige und Tuba. Das geht weiter über die selbst geschriebenen Stücke, die allesamt ohne Text auskommen, die irgendwie klassisch und doch wieder modern, irgendwie bayrisch und doch wieder jazzig klingen.

Die vier Musikstudenten fanden zusammen

Das war auch die Idee der vier Musikstudenten, die sich zusammenfanden, um eine andere Volksmusik zu machen. Das Quartett besteht aus Andreas Winkler an der steirischen Harmonika (aus Reichersbeuern) und dem Allgäuer Florian Mayerhofer an der Tuba sowie dem bühnenerfahrenen Nathanael Turban an der Geige und dem Ascholdinger Georg Unterholzner an der Gitarre, Sohn des Krimiautors Georg Unterholzner.

Den Musik-Hochschulabsolventen lag viel daran, hochwertige Musik zu schaffen, die beim Publikum ankommt, und das nicht nur in Bayern, sondern auch in anderen Bundesländern, wie sich inzwischen bei einigen Tourneen gezeigt hat.

Das Konzert von Maxjoseph, angeboten durch die Buchhandlung Schmid Schwabmünchen, findet im Bürgerhaus Graben (Lechfelder Straße 12) am Dienstag, 3. Dezember, ab 20 Uhr statt. Karten gibt es in der Buchhandlung und im Internet. (rr)