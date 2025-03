Von Ayurveda bis Testament

Die Volkshochschule Augsburger Land bietet in Graben im neuen Semester wieder vielfältige Themen an. Für die Kurse Selbstversorgung, Meditation, Gartenbodenanalyse, Ehegattentestament, Naturkosmetik, Ayurveda & Detox-Kochworkshop sowie Sport trotz Demenz sind noch Plätze frei.

Meditationsabend - sich selbst was Gutes tun Montag, 17. März, 19 bis 20.30 Uhr

Veranstaltungsort und Anmeldung

Alle Kurse finden im Kulturzentrum in Graben, Via-Claudia-Weg 4, statt. Anmeldung bei Silvia Dietrich telefonisch unter der Nummer 08232/9091340, per E-Mail an graben@vhs-augsburger-land.de oder auf der Website vhs-augsburger-land.de.