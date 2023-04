Wieder Proteste bei Amazon in Graben: 150 Beschäftigte streiken kurz vor Ostern

Am Gründonnerstag treten rund 150 Beschäftigte der Frühschicht des Versandhändlers in Graben in den Ausstand. Es geht um eine alte Forderung.

Erneut Streik beim Online-Händler Amazon in Graben: Dort ist am Donnerstag die Frühschicht in Streik getreten. Rund 150 Beschäftigte fordern bessere Arbeitsbedingungen und Lohnerhöhungen. Es ist kalt, an diesem Donnerstagmorgen. Und genauso frostig wie die Temperaturen ist das Verhältnis der Mitarbeitenden zu ihrem Arbeitgeber.

"Kein Geld für Ostereier – Danke Jeff, du Geldgeier!", steht auf einem Plakat. "Suche reichen Mann, der Tarif zahlt", auf einem anderen. "Viele der Beschäftigten haben am Monatsende kaum mehr Geld für Benzin, um überhaupt zur Arbeit zu kommen", sagt Thomas Gürlebeck von der Gewerkschaft Verdi vor den Toren des Versandhändlers Amazon in Graben.

Streik bei Amazon am Gründonnerstag: Gewerkschaft will Tarifvertrag

Während Amazon an Ostern Riesenumsätze einfahre, hätten die Beschäftigten ein Problem, um überhaupt über die Runden zu kommen. "Andernorts streiken wir für Lohnerhöhungen, bei Amazon erst einmal darum, überhaupt einen Tarifvertrag zu bekommen", sagt Streikleiter Gürlebeck. Und solange Amazon sich weigere, die Tarifverträge des Bayerischen Einzel- und Versandhandels anzuerkennen, würden die Streiks weitergehen.

Amazon verweist bei Arbeitsniederlegungen stets darauf, dass es gute Bezahlung, Zusatzleistungen und Entwicklungsmöglichkeiten biete – und das alles in einem attraktiven und sicheren Arbeitsumfeld.

Seit mittlerweile zehn Jahren wird in Graben immer wieder gestreikt. Man werde nicht müde, für gerechtere Bezahlung und bessere Arbeitsbedingungen zu kämpfen. "Von zwölf Euro in der Stunde kann heutzutage niemand mehr leben", sagt der Streikleiter. Dazu komme, dass sich die Arbeitsbedingungen sogar verschlechtert hätten. Dass die Beschäftigten jeden Tag weite Wege zu Fuß durch die Regalwüste zurücklegen müssten, habe sich nicht verändert. Doch mittlerweile hätten sich auch Roboter dazugesellt. "Durch die Fremdbestimmung im Takt der Maschinen entstehen große psychische Belastungen", so Gürlebeck.

Verdi sagt: Die Streiks bei Amazon seien effektiv

Mittlerweile habe die Gewerkschaft Verdi bei den fest angestellten Mitarbeitenden eine gute Organisationsquote erreicht. Das mache die Streiks effektiver. Gerade an diesem Donnerstag vor Ostern sei der Ausstand der Frühschicht für das Unternehmen deutlich spürbar. Auch das hatte Amazon in der Vergangenheit stets bestritten: Trotz der Arbeitsniederlegungen werde pünktlich geliefert.



Nachholbedarf gibt es aus Gewerkschaftssicht im Sektor der Lieferfahrer. "Auf der letzten Meile wird viel Schindluder getrieben. Dort sind Fahrer unterwegs, die als Subunternehmer eines Subunternehmers arbeiten und von gerechten Löhnen weit entfernt sind."