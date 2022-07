Graben

15:01 Uhr

Zum Abschied gibt es ein Momentensammler-Spezial

Sängerin Nina Sirch, Bene Hartmann am Schlagzeug, Dieter Botzenhardt am Keyboard, Trompeter Wolfi Weber und Andreas Scharf am Bass, unterstützt von Gitarrist Heiner Lehmann und Spezialgast Peter Steinbusch erfrischten das Publikum im Büchereibistro mit ihrem Sommerkonzert.

Plus Ein „Momentensammler Spezial“-Konzert mit Peter Steinbusch, der wunderbare Duette mit Nina Sirch an diesem Abend lieferte, erfreute das Publikum in Graben.

Von Petra Manz

Mit dem überwiegend deutschsprachigen Lieder-Potpourri deutscher und österreichischer Liedermacher und Sommer-Liebesliedern wie „Nimm des Bandl aus de Hoar“ (STS) konnten sich die Gäste beim jüngsten Momentensammler-Konzert auf die musikalisch beschwingte Sommernacht einlassen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .