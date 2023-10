Zwei Schulen der Region erhalten Auszeichnung für Klima-Engagement

Über 50 Schulen in Bayern wurden vor kurzem als "Klimaschulen Bayern" ausgezeichnet. Darunter waren auch die Grundschule Graben und das Gymnasium Königsbrunn.

Teilnehmende aus 51 bayerischen Schulen hatten sich vergangene Woche in der Allerheiligen-Hofkirche in München versammelt, um die Auszeichnung "Klimaschule Bayern" für ihre vorbildlichen Tätigkeiten in Klimaschutz und Nachhaltigkeit im Schulalltag zu erhalten. Unter anderem hatten sich die Grundschule Graben und das Gymnasium Königsbrunn hervorgetan: Die Grundschule erhielt die Zertifizierungsstufe Silber, das Gymnasium Bronze.

"Gemeinsam mit der ganzen Schulfamilie habt Ihr die Ärmel hochgekrempelt und zahlreiche Maßnahmen für mehr Klimaschutz im Schulalltag ergriffen", lobte Kultusminister Michael Piazolo die anwesenden Schülerinnen und Schüler bei der Auszeichnungsfeier. Die Kinder hätten etwa Müll gesammelt, Energie im Schulhaus spart, Bäume gepflanzt oder seien mit dem Rad oder Bus zur Schule gefahren.

Verliehen werden die Zertifizierungen Bronze, Silber und Gold

Die Auszeichnung "Klimaschule Bayern" wird in den Zertifizierungsstufen Bronze, Silber und Gold verliehen. Voraussetzung dafür ist, dass die teilnehmenden Schulen einen individuellen Klimaschutzplan erstellen und Schüler gemeinsam mit den Lehrkräften, Eltern und weiteren Beteiligten Maßnahmen zum Klimaschutz durchgeführt haben. Es handelt sich um ein Projekt von Umwelt- und Kultusministerium und wird auch im laufenden Schuljahr fortgesetzt. (AZ)