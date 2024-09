Gräbinger Wiesn startet am Freitag mit der Bierprobe

Das Grabener Volksfest, genannt die Gräbinger Wiesn, steht an diesem Wochenende, am 13. und 14. September, auf dem Programm der Lechfeldgemeinde. Das Fest startet wie immer am Freitag um 18 Uhr mit der Bierprobe auf dem Rathausplatz. Nach dem ersten Schluck Bier marschieren die Besucher zu den Klängen der Musikkapelle Graben zum Zelt.

Angeführt vom Musikverein Graben macht sich der Festumzug auf den Weg zum Bierzielt. Foto: Uwe Bolten, Archiv

Der Vergnügungspark auf dem Festplatz am Freitag bereits ab 15 Uhr geöffnet. Unter dem Motto „Nacht in Tracht“ unterhält die Musikkapelle Graben die Besucher am ersten Festabend. Am Samstag sind der Vergnügungspark und das Festzelt ab 12 Uhr geöffnet. Am Nachmittag gibt es in Zusammenarbeit mit dem Jugendhaus Graben, den Vereinen und planlos-Touren aus Untermeitingen verschiedene Angebote für Kinder und Jugendliche. Fetzig wird es auch am Abend im Zelt. Die Band Tequila sorgt ab 19 Uhr für Stimmung. (AZ)

