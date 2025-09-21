Die Gräbinger Wiesn wird von der Sonne verwöhnt: Das war in Graben geboten

Das war eine Gräbinger Wiesn ganz nach dem Geschmack der Veranstalter. Das Besondere an diesem Fest ist, dass es ganz und gar von der Dorfgemeinschaft organisiert wird. Schon bei der Bierprobe am Rathaus, zu der sich neben den Gräbinger Gemeinderäten auch die Bürgermeister der Nachbargemeinden eingefunden haben, herrschte prächtige Stimmung in der Abendsonne. So konnten die ersten Maßkrüge mit frischem Schwarzbräu-Bier aus Holzfässern gefüllt werden.

Die Führungsebene liegt bei der Gemeinde mit Bürgermeister Andreas Scharf und seinem Stellvertreter Ulrich Knoller als Marktleiter an der Spitze. Die Organisatorin im Rathaus ist Jenny Reimann als Verbindungsglied aller Vereine, die zum Gelingen des zweitägigen Festes beitragen. Die Gräbinger Wiesn steht und fällt aber mit dem Wetter und da wurden die Veranstalter und Besucher nach dem Dauerregen im vergangenen Jahr diesmal von Anfang bis Ende von der Sonne verwöhnt.

Volksfest in Graben: So ging die Gräbinger Wiesn los

Die Musikkapelle Graben mit ihrem Dirigenten Philipp Hammer spielte ein Standkonzert am Rathausplatz und führte dann den Zug mit der Feuerwehr und den Wiesn-Besuchern zum Festzelt. Dort war der Vergnügungspark mit Verpflegungsständen, Dosenwurfbude, Trampolin und Boxautomat schon seit Mittag in Betrieb. Zum ersten Festzeltabend unter dem Motto „Nacht in Tracht“ spielte die Musikkapelle Graben auf. Zu späterer Stunde sorgten Entertainer Rainer Echter und die Sängerinnen Kitty und Veronika für Stimmung. Den Getränkeausschank hatte der Fischereiverein in seiner Obhut, die Bar wurde vom TSV und die Wein-Lounge von der Gruppe „Graben East“ betrieben. Frisches Weißbier aus dem Weizenwagen vor dem Zelt schenkten am ersten Abend die Ortsgruppe der CSU und am Samstag die Fußballer der SpVgg Lagerlechfeld aus und die Nachtwache wurde von der Faschingsvereinigung „Gräbinger Goiß-Hüttn“ gestellt.

Am Samstagnachmittag konnten beim Musikverein Instrumente getestet und beim Perkussions-Wurfspiel Trommeln oder Becken durch Treffer mit dem Ball zum Klingen gebracht werden. Die Tischtennisabteilung des TSV Graben hatte Platten und eine Ballwurfmaschine zum Schnuppertraining aufgebaut. Eine Eisenbahnfahrt gab es beim Modell-Bahn-Club Lechfeld. Auf der Wiese konnte Fußball-Billard oder „Mensch-ärgere-dich-Nicht“ mit einem großen Schaumgummiwürfel gespielt werden. Hoch hinaus ging es beim akrobatischen Bierkistenkraxeln, bei dem die Kletterer mit einem Seil vom Autokran abgesichert waren, wenn der Kistenturm einstürzte. Beim Stand der Militärgeschichtlichen Sammlung erklärten der frühere Funker Werner Bischler und der Transall-Pilot Peter Dörnach, wie man durch Morsezeichen Nachrichten übermitteln kann. Eine Freude für die Kinder war das Zielspritzen auf kleine Feuerwehrautos, welche die Feuerwehr an langen Schläuchen führte.

Am zweiten Abend feiern Jugendliche in Graben bis in die Nacht

Das Zelt füllte sich zunehmend vom Mittagstisch bis zum Kaffeenachmittag, zu dem Seniorinnen und Senioren mit dem Bürgerbus von Kleinaitingen und Oberottmarshausen anreisten. Die von der Gemeinde gespendeten Kuchen wurden vom Helferpool Graben und vom VdK serviert. Großer Andrang von Eltern und Großeltern herrschte dann, als um 14 Uhr die Tanzgruppen des TSV Graben eine fulminante Show auf der Bühne präsentierten. Nahtlos gingen die Vorführungen von den Kleinsten mit vier Jahren bis zu den Jugendlichen ineinander über und alle Tänzerinnen waren im Dirndl und ein Bub in Lederhosen gekleidet. Einstudiert wurde die Show von den Trainerinnen Sabrina Beer, Emma Hasler und Lena Lipp.

Die Tanzgruppen des TSV Graben zeigten eine fulminante Show. Foto: Hieronymus Schneider

Die Tanzvorführung wurde vor dem zweiten Partyabend noch einmal wiederholt und dann feierten die überwiegend jungen Besucher bis spät in die Nacht unter dem Motto „Graben rockt“ mit der Band „Tequila“.

Zur Bierprobe kamen auch die Bürgermeister der Nachbargemeinden nach Graben. Foto: Hieronymus Schneider