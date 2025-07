Polizei sucht Mittelneufnacher Graffiti-Sprüher

Das ist ein teures Graffiti: 1500 Euro beträgt der geschätzte Sachschaden an einer besprühten Fassade in Mittelneufnach. Wie der Polizei Schwabmünchen am Donnerstag mitgeteilt worden ist, war es die Fassade eines Discounters in der Straße Zum Neufnachtal, die mit Graffiti besprüht wurde. Die Polizeiinspektion Schwabmünchen hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung durch Graffiti aufgenommen und bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 08232/9606-0. (mjk)

Mittelneufnach Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Mittelneufnach Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis