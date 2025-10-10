Wie ein Spielplatz in Straßberg einen bunten Tunnel bekommt

An die 20 Kinder und Jugendlichen haben am Graffiti-Workshop teilgenommen, den der Kreisjugendring Augsburg-Land gemeinsam mit dem Obst-Gartenbau-und Imkerverein (OGIV) Straßberg für die Jugendgruppe Diebelbiber des OGIV anbot. Sie wurden dabei von den Profis des Augsburger Vereins Die Bunten angeleitet, der sich der Förderung von Graffiti-Kultur verschrieben hat.

Saftig grüne Wiesen und Fantasie-Lebewesen

Neben dem Besprühen mitgebrachter Gegenstände wurde als Gemeinschaftsprojekt die zehn Meter lange Metallröhre auf dem German-Mayr-Spielplatz in Straßberg verziert. Die Teilnehmenden kreierten eine Landschaft mit saftig grünen Wiesen, strahlendem Sonnenschein und allerlei Fantasie-Lebewesen. So wurde durch den OGIV das Thema "Natur" aufgegriffen und auf dem Spielplatz in Straßberg zur Freude künftiger Besucher verewigt.

Bobingens Bürgermeister Klaus Förster zeigte sich bei einem Besuch begeistert vom farbenfrohen Kunstwerk. (Susanne Baur)

