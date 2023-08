100 Jahren Soldatenverein Grimoldsried: Ein spannender Blick in die Vergangenheit

Was hat sich seit der Gründung 1924 geändert und wie wird das Jubiläum gefeiert?

Elf aktive Mitglieder hatte der Soldaten- und Kameradschaftsverein, als er vor 100 Jahren im Mickhauser Ortsteil Grimoldsried gegründet wurde. Ein Jahr später, im Jahr 1924, fand die Fahnenweihe mit Gottesdienst, Festzug und Feier statt, bei der der Soldatenverein aus Walkertshofen die Patenschaft übernahm.

Von den damaligen Festzeichen, für deren Verkauf der Verein einen Betrag von 444 Mark erzielte, existiert mittlerweile nur noch ein Exemplar im Ort, erklärt Kassierer Stefan Klemmer, der gemeinsam mit seinen Vorstandskollegen die Jubiläumsfeierlichkeiten vorbereitet. Am Samstag, 9. September, wird das 100-jährige Jubiläum des Vereins in Grimoldsried gefeiert. Um 18.45 Uhr starten die Feierlichkeiten mit einem Gottesdienst zu Ehren der Gefallenen beider Kriege in der Kirche St. Stephan. Anschließend gibt es einen Festumzug von der Kirche zum Gemeinschaftshaus, in dem dann ein Festabend für die Vereinsmitglieder sowie mit geladenen Gästen stattfindet. Dabei sollen auch verdiente Mitglieder geehrt werden.

Der Vorstand steckt derzeit mitten in den Vorbereitungen für das 100. Vereinsjubiläum: (von links) Stefan Klemmer, Josef Schmid, Adalbert Höck, Benedikt Kugelmann, Herbert Kugelmann, Josef Kotter, Helmut Mayer. Foto: Karin Marz

Kritische Phase für den Soldatenverein Grimoldsried

Dass der Verein überhaupt sein 100. Jubiläum feiern kann, ist nicht selbstverständlich. Denn im Jahr 2015 gab es damals Überlegungen, ob sich der Verein auflösen muss. Der Grund: Der vorherige Vorsitzende Hermann Treutwein, der 43 Jahre lang die Geschicke des Vereins gelenkt hatte, gab sein Amt ab. Erst als sich der heutige Vorsitzende Helmut Mayer 2016 zur Amtsübernahme bereit erklärt hatte, konnte der Verein weiter existieren. Mayer ist in der 100-jährigen Geschichte des Vereins erst der dritte Vorsitzende. Fast ein halbes Jahrhundert war Anton Holzmann seit Vereinsgründung der Vorsitzende.

Wie viele andere Soldatenvereine hat auch der Verein in Grimoldsried mit Nachwuchsmangel zu kämpfen. „Den jungen Leuten fehlt in der Regel der Bezug zum Verein, und sie fühlen sich von den Kriegsgeschehnissen nicht betroffen. Die letzten Zuwächse durch junge Männer, die bei der Bundeswehr ihren Wehrdienst abgeleistet haben, liegen ein bis zwei Jahrzehnte zurück, da der Grundwehrdienst ausgesetzt wurde“, schildert Klemmer die Probleme. Während der Kriegsjahre waren die Mitgliederzahlen des Soldaten- und Kameradschaftsvereins in Grimoldsried auch schon deutlich geringer als heute. Das war aber dem Umstand geschuldet, dass damals viele Männer im Krieg waren. Erst 1952 wurde die Vereinstätigkeit wieder aufgenommen. Heute gehören dem Verein 45 Mitglieder an.

Was der Verein heute leistet

Gegründet wurden Soldatenvereine in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts hauptsächlich, um die Kameradschaft und die militärische Tradition zu pflegen, die Hinterbliebenen zu unterstützen, Bestattungen durchzuführen und die Interessen der Soldaten zu vertreten. Mittlerweile umfasst das Vereinsleben hauptsächlich die Teilnahme an Trauergottesdienste für verstorbene Mitglieder sowie Gedenkgottesdienste jeweils am Volkstrauertag. Ein Kriegerdenkmal gibt es in Grimoldsried nicht. Stattdessen wurden Gedenktafeln für die Gefallenen beider Weltkriege in der Pfarrkirche angebracht.