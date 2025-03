Faschingsumzug in Grimoldsried: Kinder machen sich für Verkehrsberuhigung stark

Indiana Jones, Lego-Männchen und die Minions – der Kinderfaschingsumzug in Grimoldsried, selten war er so umfangreich wie in diesem Jahr. Auf den ausgefallensten Faschingswagen verteilt hockten insgesamt über 25 Kinder und demonstrierten für eine Verkehrsberuhigung im 180-Seelen-Dorf. Die Buben und Mädchen hatten auf eigene Faust angefangen, Kettcars zu Faschingswagen umzubauen. „Runter vom Gas!“, stand auf einigen Schildern, die an den Wagen angebracht waren. Das verwinkelte Dorf muss größtenteils ohne Gehwege auskommen. Vor allem besorgte Eltern wünschen sich wenigstens Rücksichtnahme auf ihre Kleinen. 1973 wurde schon einmal demonstriert, damals jedoch für den Ausbau der Straßenbeleuchtung. Text/Bild: Yann Schaumlöffel

