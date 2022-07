Grimoldsried

vor 19 Min.

In der Pfarrkirche St. Stephan in Grimoldsried gibt er den Ton an

Plus Thomas Mayer spielt nicht nur seit 25 Jahren die Orgel, sondern er leitet auch den Kirchenchor in Grimoldsried. Wie er zu der Stelle kam.

Von Karin Marz

Als Thomas Mayer das erste Mal als Kind bei seinem Onkel an der Heimorgel spielen durfte, war er sofort fasziniert. Mittlerweile ist er seit 25 Jahren nebenberuflich als Organist in der Pfarrkirche St. Stephan Grimoldsried tätig und bei allen Gottesdiensten daher mit Händen und Füßen im Einsatz. Er begleitet aber nicht nur die Messen an der Orgel, sondern leitet auch den Kirchenchor in Grimoldsried. Dafür wurde er nun von Kirchenverwaltung und Pfarrgemeinderat für seinen Einsatz ausgezeichnet.

