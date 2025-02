Wie aus einer Mord-Komplizin eine Hexe wurde

Dieser Name versetzte viele Menschen in Kelchsried und Grimoldsried früher in Angst und Schrecken: Petronilla hieß die weibliche Sagengestalt, die im Volksglauben für Unheil sorgte. In den Stauden war sie als Hexe verschrien. Angeblich war sie auch für einen Mord verantwortlich. Auf die Geschichte ist Reinhold Lenski durch die aktuelle Mordsgeschichten-Serie der Redaktion gekommen. Der frühere Kulturamtsleiter der Stadt Bobingen hat zusammengetragen, was es mit „Petronilla“ auf sich hatte.

Maximilian Czysz

Reinhold Lenski

Kriminalfall