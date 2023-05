Größter Erfolg der Vereinsgeschichte für Langerringen

Mit seinem 2:0-Erfolg gegen Victoria Augsburg steigt Langerringen in die Bezirksliga auf. Im Parallelspiel hat es für den FC Königsbrunn nur zu einem 1:1 gegen Zusmarshausen gereicht. Damit verpasst der FCK den Sprung auf den Relegationsplatz. Hiltenfingen gelingt die Rettung.

Die SpVgg Langerringen hat im letzten Spiel der Saison den größten Erfolg der Fußball-Vereinsgeschichte geschafft. In der dritten Saison nach dem Aufstieg in die Kreisliga wurde der Meistertitel und damit der Aufstieg in die Bezirksliga errungen. Der ASV Hiltenfingen befreite sich mit einem 7:0-Kantersieg vom Relegationsplatz und sicherte sich den Klassenerhalt. Nur für Königsbrunn gab es leider kein Happyend.

Souveräner Sieg im letzten Spiel

Der zum Meistertitel notwendige Sieg im letzten Heimspiel der Saison gegen die TG Viktoria Augsburg war nie gefährdet. Es brauchte aber schon eine konzentrierte Leistung der gesamten Mannschaft, um die starke Abwehr der Gäste zu knacken. In der 14. Minute lenkte der Gästetorwart Lukas Baur einen Freistoß von Stefan Arndt gerade noch an die Latte lenken konnte. Danach verpasste Gero Wurm eine Flanke nur knapp und Joshua Hiebers Kopfball strich knapp über das Tor. In der 27. Minute fiel aber der ersehnte Führungstreffer. David Breuer flankte aus dem Mittelfeld in den Strafraum, Lukas Müller reckte sich zum Kopfball und der Ball senkte sich über den Keeper hinweg in die lange Ecke. Immer wieder brachten weite Flanken und Kopfbälle Torgefahr für die tapferen Gäste. Lukas Müller verlängerte eine Flanke von Bastian Renner per Kopf zu Nico Köbler, doch der kam nicht ganz an den Ball ran. Und dann war es wieder Torwart Baur, der einen Kopfball von Bastian Renner mit toller Parade zur Ecke lenkte. In der 36. Minute eroberte Stefan Arndt mit beherztem Einsatz den Ball und lief auf das Tor zu, sein Schuss ging aber knapp vorbei. Die HHh Viktoria kam zu keiner echten Torchance und das setzte sich auch nach der Halbzeit fort. In der 54. Minute war es wieder Stefan Arndt, der in den Strafraum preschte und von Manuel Bogedain zu Fall gebracht wurde. Arndt führte den fälligen Elfmeter selber aus und traf überlegt zum 2:0 für Langerringen. Nun war der Vorsprung einigermaßen sicher, zumal die Gäste kaum noch in die gegnerische Hälfte kamen. Die eingewechselten Langerringer Stürmer Yannick Keiß und Ömer Öztürk wurden vor dem Torschuss noch abgeblockt und eine Ecke von David Breuer wäre beinahe direkt ins Tor gefallen, aber Lukas Baur hatte die Fingerspitzen noch dran. Die letzte Chance der Partie vergab Gero Wurm, der an der Fußabwehr des Gästekeepers scheiterte. Doch kurz darauf brach nach dem Abpfiff der grenzenlose Jubel aus. Tore 1:0 Lukas Müller (27.), 2:0 Stefan Arndt (55./Foulelfmeter) - Zuschauer 370 – Schiedsrichter Eugen Jaskolka

Königsbrunn verpasst die Relegation

Keinen Grund zur Freude hatte der FC Königsbrunn. Um noch den Sprung auf den Relegationsplatz zu schaffen, hätte die Mannschaft von Christian Jaut gewinnen müssen. Das wusste natürlich auch der Gegner. Zusmarshausen stand tief und der FCK tat sich schwer, Torchanen herauszuspielen. Zwar hatten die Königsbrunner ein optisches Übergewicht im Mittelfeld, doch am Zusmarshauser Strafraum war meist Schluss. Außer einer Halbchance von Manuel Salzmann verlief die erste Halbzeit relativ ereignislos. Der Tabellenzweite aus dem Westen Augsburgs versuchte sich im Konterspiel, brachte aber ebenso nichts gefährliches zu Wege. Das 0:0 zur Pause war absolut leistungsgerecht. In der zweiten Hälfte versuchte der FCK dann etwas zielstrebiger nach vorn zu spielen. In der 65. Spielminute wäre es dann doch fast passiert. Aus guter Position nach einem Freistoß von links traf Patrick Schmalz leider nur den Pfosten und Manuel Salzmann konnte den Abpraller nicht verwandeln. Wäre das Team um Kapitän Fabio Ucci hier in Führung gegangen, hätte das Spiel vielleicht einen anderen Verlauf genommen. So aber blieb es beim Unentschieden. Der FCK bemühte sich zwar weiter nach Kräften, aber die Defensive der Gäste hielt. Außer ein paar Konteransätzen kam von Zusmarshausen nicht viel. Als die Gastgeber zum Ende hin die Offensive verstärkten, kam was kommen musste. Nach einem weiten Ball überspielte Zusmarshausens Luca Jaskolka den aufgerückten Patrick Schmalz und lupfte über Torwart Stanislaw Laukart ins Tor (87). Doch die Jaut-Truppe schüttelte sich nur kurz und kam im Gegenzug nur zwei Spielminuten später zum 1:1 durch Fabio Blasi. Aber zu mehr reichte es dann nicht mehr. Das Zusmarshauser Team brachte die Partie clever über die Zeit. Königsbrunn konnte keine weitere Torgelegenheit mehr herausspielen. So steht das Team aus Zusmarshausen mit seinem Trainer Reinhard Brachert in der Relegation um die Bezirksliga. Für den FC Königsbrunn bleibt nach einer starken Saison nur der undankbare dritte Tabellenplatz. Tore: 0:1 Luca Jasolka (87.), 1:1 Fabio Blasi (89.) - Zuschauer 120 - Schiedsrichter Fabian Porsche

Hiltenfingen gelingt mit einem 7:0 die Rettung

Die Hiltenfinger packten ihre Chance zum Klassenerhalt gleich beim Schopf. Nach Torschüssen von Robin Kugelmann und Julian Kille war es der Kapitän Maximilian Geißler, der mit dem 1:0 das Tor zum Verbleib in der Kreisliga aufstieß. Nach weiteren guten Chancen war es der Stätzlinger Tobias Heckmeier, der mit einem Eigentor den 2:0-Pausenstand markierte. In der zweiten Halbzeit spielten sich die Hiltenfinger mit fünf weiteren Toren in einen Rausch im Gefühl des sicheren Erfolges. Tore 1:0 Geißler (11.), 2:0 Eigentor Heckmeier (38.), 3:0 Kugelmann (52.), 4:0 Bulik (54.), 5:0 Kugelmann (64.), 6:0 Geißler (66.), 7:0 Wagner (75.) – Zuschauer 80 – Schiedsrichter Jürgen Schneider