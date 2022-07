17 Jugendliche verabschieden sich aus der Mittelschule Großaitingen

Mit viel Humor hat sich die Abschlussklasse der Mittelschule Großaitingen verabschiedet. Bei einer Anspielung auf schlechte Noten widersprach die Schulleiterin aber.

Da war sie wieder, diese Mischung aus Freude, Erleichterung und auch etwas Wehmut, beim festlichen Abschlussabend der 9. Klasse an der Großaitinger Mittelschule. Die 17 Schülerinnen und Schüler waren aber eher zum Spaß aufgelegt, was ihr Motto „Neun Jahre schlechte Noten – Schwamm drüber“ verriet.

Bei der Bilderreise durch die Schulzeit kommt Wehmut auf

Dass das so nicht ganz stimmte, rückte Schulleiterin Bosa Rieder gleich zurecht. "Der Notendurchschnitt war sehr gut und ihr habt fast alle euren QA in der Tasche“, sagte sie, nachdem alle in festlicher Kleidung auf den Stühlen vor der Bühne der großen Turnhalle Platz genommen hatten. Das bestätigte auch der Klassenleiter und Konrektor Thomas Gayer, der am Ende nochmals ganz persönlich jede Schülerin und jeden Schüler charakterisierte. Auch Großaitingens Bürgermeister Erwin Goßner meinte: „So chaotisch, wie ihr meint, könnt ihr gar nicht gewesen sein. Jetzt beginnt ein neuer Lebensabschnitt, das Abenteuer Zukunft, in dem es Ziele zu suchen gilt, immer wieder neu. Bleibt Chaoten und macht das Beste draus.“

An der Großaitinger Mittelschule wird die Abschlussklasse immer von den unteren Klassen mit Tanz- und Musikeinlagen verabschiedet, und so begeisterten auch diesmal die Fünft- bis Achtklässler die „Großen“ und deren Eltern mit rhythmischen Showeinlagen. Die 9. Klasse hatte sich aber auch etwas einfallen lassen und inszenierte das Märchen „Aschenputtel“ mit Kurztexten im Social-Media-Stil, wobei einige Lehrer eine lustige Rolle spielen mussten. Taylan Ates und Clarissa Fernsemer moderierten die Veranstaltung.

Jahrgangsbeste an der Mittelschule Großaitingen

Dann wurden die Zeugnisse überreicht. Als Jahrgangsbeste wurden Taylan Ates mit der Gesamtnote 1,6, Finn Negewich mit 1,7 und Paula Gierczky mit einem Notenschnitt von 1,8 von der Schulleitung und vom Bürgermeister Erwin Goßner ausgezeichnet. Auch die Schülerinnen und Schüler aus Kleinaitingen und Wehringen erhielten Erinnerungsgeschenke von der Zweiten Bürgermeisterin Marga Dorfmiller-Kapetanopulos und vom Wehringer Bürgermeister Manfred Nerlinger. Bei der Bilderreise durch die Schulzeit mit der Abschlussfahrt nach Venedig kam dann doch etwas Wehmut auf. Mit dem Schlusswort von Konrektor Gayer „You did it your way“ und einem Quiz, bei dem sich die Besucherinnen und Besucher per Handy einloggen konnten, ging die fröhliche Abschlussfeier zu Ende.