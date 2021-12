Großaitingen

vor 46 Min.

Abholzung und Aufforstung im Auwald sorgen für Diskussionen

Johannes Enzler vom Bund Naturschutz möchte den Auwald in Großaitingen in seiner jetzigen Form erhalten.

Plus In einem Waldstück in Großaitingen soll es Abholzungen und Aufforstungen geben. Naturschützer kritisieren das, der Bürgermeister sieht die Sache anders.

Von Norbert Staub

Insgesamt handelt es sich um eine Fläche von 2,6 Hektar Wald, in dem es Abholzungen und Wiederaufforstungen geben soll. Anstelle der bisherigen Sträucher und Bäume will die Gemeinde Großaitingen als Waldbesitzer Edellaubhölzer wie den Bergahorn pflanzen. Das alles soll nach und nach geschehen und in vier bis fünf Jahren abgeschlossen sein.

