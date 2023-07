Abschlussfeier: Sie haben sich neun Jahre durchgeboxt

Alle 19 Schülerinnen und Schüler der neunten Klasse verlassen die Mittelschule Großaitingen mit einem Abschluss. Zur Feier haben sie sich ein besonderes Motto ausgedacht.

Die Bühne der Mehrzweckhalle in Großaitingen war mit Seilen als Boxring gestaltet und mit schwarz-rot-goldenen Luftballons und Boxhandschuhen dekoriert. Denn die neunte Klasse hatte sich für ihren Abschlussabend das Motto "Neun Jahre durchgeboxt" gewählt. Die 19 Schülerinnen und Schüler waren durchaus zu Späßen aufgelegt, wenn sich auch etwas Wehmut in die Freude und Erleichterung mischte.

Schulleiterin Bosa Rieder konnte der festlich gekleideten Klasse und den versammelten Eltern und Großeltern verkünden, dass alle den Mittelschulabschluss geschafft haben: "15 haben den qualifizierenden Abschluss (QA) in der Tasche und ihr könnt alle stolz auf euch sein". Das bestätigte auch ihre Klassenlehrerin Bettina Baumgartner-Hoffmann mit anerkennenden Worten für den Fleiß und das Durchhaltevermögen bei den Prüfungen. In Anspielung auf das Motto sagte sie: "Kämpft weiter für Euch mit fairen Mitteln und werft niemals das Handtuch." Auch Großaitingens Bürgermeister Erwin Goßner nahm das Motto auf und gratulierte mit den Worten: "Ihr seid heute die großen Gewinner und verlasst nun den Boxring hinaus ins Leben."

Die jüngeren Schüler verabschieden die "Großen" mit Musikeinlagen

An der Großaitinger Mittelschule wird die Abschlussklasse immer von den unteren Klassen mit Tanz- und Musikeinlagen verabschiedet. Und so erfreuten auch diesmal die Tanz AG und die fünfte Klasse die "Großen" mit "When I´m dancing" und dem Rhythmusstück "In the Jungle". Die achte Klasse sorgte mit einem Sketch eines französischen Malers, der mit den Abschluss-Schülern Menschengemälde schuf, für lustige Momente. Mit einem Geigenstück der Neuntklässlerin Lydia Stromberger leiteten die beiden Moderatorinnen Maja Skopek und Jasmin Engberg das Mitmachquiz "Insiderwissen zur 9. Klasse" ein. Dabei konnten sich 40 Teilnehmer aus dem Publikum mit ihren Smartphones einwählen und die Fragen beantworten.

Nach einer Bildergalerie aus neun Jahren Mittelschulzeit mit der Abschlussfahrt nach Kroatien und dem Dank der Klasse an die Schulleitung, allen Lehrern, dem Hausmeister und der Schulsekretärin war es dann soweit, dass die Zeugnisse überreicht wurden. Als Jahrgangsbeste wurden Leonie Vollmann mit der Gesamtnote 1,2 und Artur Glinka mit einem Notenschnitt von 1,3 von der Schulleiterin Bosa Rieder ausgezeichnet. Beide zählen damit auch zu den Jahrgangsbesten im Landkreis Augsburg, wofür sie eine Urkunde erhielten. Je drei Schülerinnen und Schüler der Abschlussklasse kommen aus Kleinaitingen und Wehringen. Kleinaitingens Bürgermeister Rupert Fiehl überreichte den Schülern seines Ortes Erinnerungsgeschenke. Die fröhliche Abschlussfeier klang mit einem Buffet bei guten Gesprächen aus.

Diese Schüler haben den erfolgreichen Mittelschulabschluss geschafft: Neda Akbari, Jasmin Engberg, Nico Engelberger, Marc Fartek, Lorenz Gierczyk, Artur Glinka, Dominik Hänle, Julia Krenzer, Sarah Kuen, Paul Kuhn, Lukas Martin, Anne Mayer, Nico Patulea, Nina Pemmann, Adrian Schlögel, Maja Skopek, Lydia Stromberger, Leonie Vollmann und Manuel Wiedemann.