Anhänger samt Ladung gestohlen: 60.000 Euro Schaden

Der Schaden ist enorm: Ein Anhänger mit Gerüstteilen und Dämmmaterialien im Wert von rund 60.000 Euro wurde über das Wochenende in Großaitingen gestohlen. Laut Polizei stand der Anhänger, der mit einem Kleintransporter verbunden war, auf dem Festplatz in Großaitingen.

Kriminelle hatten auch einen Kleintransporter im Visier

Am Transporter wurden die Außenspiegel entwendet. Außerdem schlugen Unbekannte eine Seitenscheibe ein und bauten das Multifunktionsdisplay aus. So entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 1000 Euro. Die Polizeiinspektion Schwabmünchen ermittelt und bittet unter der Telefonnummer 08232/9606-0 um Hinweise. (AZ)