Großaitingen

vor 47 Min.

Auf Weihnachten einstimmen mit dem Adventssingen des Liederkranzes

Von Hieronymus Schneider

Der Liederkranz veranstaltet sein Adventssingen in der Pfarrkirche St. Nikolaus in Großaitingen in diesem Jahr schon am Freitag vor dem vierten Advent. Noch wird fleißig geprobt.

Zwei Jahre musste das große Adventssingen des Liederkranzes Großaitingen coronabedingt ausfallen. Doch jetzt freut sich der Vorsitzende Gerhard Michl darauf, dieses traditionelle Konzert mit verschiedenen Gesangs- und Musikgruppen sowie herausragenden Solisten wieder präsentieren zu können. Wegen des Endspiels der Fußballweltmeisterschaft hat er den Termin sogar vom sonst üblichen vierten Adventssonntag um zwei Tage auf Freitag, 16. Dezember, um 19.30 Uhr vorverlegt. „In der hektischen Vorweihnachtszeit ist dieses Adventssingen eine Gelegenheit, sich in unserer festlichen Pfarrkirche St. Nikolaus in Großaitingen für eine gute Stunde auf unser Weihnachtsfest einzustimmen“, sagt Michl und hofft auf eine vollbesetzte Kirche. Noch wird fleißig geprobt Die Sängerinnen und Sänger des Frauen- und Männerchores und des Gemischten Chores Liederkranz mit dem Kirchenchor befinden sich noch in der intensiven Probenphase unter der Leitung der Chorleiterin Lizé von Perbandt und der neuen Leiterin des Kirchenchores, Andrea Strasser. Das Programm der Chöre wird von verschiedenen Instrumentalgruppen bereichert. Neben der Singolder Saitenmusik werden erstmals die Aitinger Alphornbläser des Musikvereins Großaitingen auftreten. An diesem Abend ist mit mehreren Höhepunkten zu rechnen. Es stehen alpenländischen Weisen, aber auch Melodien aus Italien und Afrika auf dem Programm. Auch ein Klarinettenstück von Felix Mendelssohn-Bartholdy mit Pfarrer Hubert Ratzinger und Stefanie Windgasse-Löffler unter Orgel- und Klavierbegleitung von Renate Altmann soll zu hören sein. Andrea Strasser präsentiert ein Sopransolo. Pfarrer Hubert Ratzinger führt mit nachdenklichen und einfühlsamen Worten durch das Programm des Adventssingens. Der Eintritt ist frei, eingehende Spenden werden für wohltätige Zwecke in Großaitingen verwendet.

Themen folgen