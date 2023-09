Auto überschlägt sich und landet auf dem Dach

Ein Fahrfehler mit Folgen: Zwischen Großaitingen und Kleinaitingen überschlug sich am Montagmorgen ein Fahrzeug.

Leicht verletzt wurde am Montagmorgen ein 31-jähriger Mann, dessen Wagen sich nach einem Fahrfehler überschlagen hatte.

Laut Polizeibericht war der Mann um 5.40 Uhr auf der Ortsverbindungsstraße zwischen Großaitingen und Kleinaitingen unterwegs. Während eines Überholmanövers geriet er nach links in das Bankett. Er verlor deshalb die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Im angrenzenden Feld überschlug sich das Auto und blieb auf dem Dach liegen.

Fahrer kommt leicht verletzt in die Wertachklinik

Der Fahrer wurde vom Rettungsdienst in die Wertachklinik nach Bobingen gebracht. Am Wagen entstand Totalschaden in Höhe von rund 20.000 Euro. (AZ)