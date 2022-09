Autofahrerin übersieht E-Scooter

Zwischen einem Auto und einem E-Scooter kam es zu einem Unfall. Warum beide Fahrer Schuld trifft.

Ein Unfall zwischen einem Auto und einem E-Scooter hat sich am Freitag, gegen 14 Uhr, auf der Lindauer Straße in Großaitingen ereignet. Die 57 Jahre alte Fahrerin des Autos wollte nach links in eine Hofeinfahrt einbiegen und übersah dabei einen 18-Jährigen, der mit seinem E-Scooter unerlaubterweise auf dem Gehweg fuhr. Es kam zum Zusammenstoß und der junge Mann wurde leicht verletzt. Er wurde vor Ort behandelt. Der Schaden beläuft sich auf etwa 1000 Euro. Bei der Unfallaufnahme stellte die Polizei zudem fest, dass für den E-Scooter keine zwingend vorgeschriebene Haftpflichtversicherung besteht. Gegen beide Beteiligte wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet. (AZ)