Bahnhofstraße soll breiter und sicherer werden

Plus Gemeinderat Großaitingen billigt die Entwurfsplanung für den Bereich Bahnhofstraße/Ortsmitte.

Der Bebauungsplan Nummer 34 für den Bereich der Bahnhofstraße in der Ortsmitte hat die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit und der Träger öffentlicher Belange durchlaufen. Nun wurden die eingegangenen Stellungnahmen im Gemeinderat abgewogen. Im Plan ist vorgesehen, dass die Bahnhofstraße auf 7,50 Meter Breite und im Kurvenschnitt flüssiger ausgebaut werden soll. Das Landesamt für Denkmalpflege wies darauf hin, dass die Straße nicht noch näher an die Ottilienkapelle heranrücken dürfe. Diese werde durch zunehmenden Verkehr ohnehin gefährdet. Im Hinblick auf zu vermutende Bodendenkmale im Umfeld der Kirche solle die Gemeinde eine archäologische Untersuchung des Plangebiets veranlassen und vor Aufgrabungen soll eine Erlaubnis erforderlich werden.

Das Wasserwirtschaftsamt bescheinigte, dass die Trinkwasserversorgung sichergestellt sei. Für das Abwasser reiche die Kapazität des Kanalnetzes und der Kläranlage aus. Das Niederschlagswasser solle möglichst auf den Grundstücken versickern und es sollen Vorsorgemaßnahmen vor Überflutungen, wie wasserdichte Kellerfenster, aufgrund des Geländegefälles vorgesehen werden. Neben den Trägern öffentlicher Belange wurde auch eine Bürgerstellungnahme eingereicht. Darin wird die Sorge um die Verkehrssicherheit zum Ausdruck gebracht. Durch die Entschärfung der Kurven könne noch schneller gefahren werden und deshalb seien Querungshilfen für Fußgänger, ein Gehweg auf beiden Seiten und eine Reduzierung der Verkehrsbelastung erforderlich.