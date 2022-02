Bau einer neuen Wohnanlage in Großaitingen stößt auf Bedenken

Plus Ein Bauherr will zwischen Augsburger Straße und Ottilienweg eine Anlage mit 32 Wohnungen errichten. Die Gemeinderatsmitglieder sehen das Vorhaben kritisch.

Der Bauantrag habe ortsbildprägende Bedeutung, deshalb sollte die Gemeinde auf die Planung einwirken können. Das war die eindeutige Meinung des Großaitinger Gemeinderates zum Neubau von drei Mehrfamilienhäusern. Sie sollen zwischen der Augsburger Straße und dem Ottilienweg errichtet werden. Ein privater Bauherr will dort 32 Wohnungen samt Tiefgarage für 62 Stellplätze bauen.