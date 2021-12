Bau von Sozialwohnungen in Großaitingen wird neu bedacht

Plus Im Auenweg sollen zwei Gebäude errichtet werden. Doch die Kosten haben sich seit Beginn der Planungen verdoppelt. Nun will der Gemeinderat neu über das Projekt beraten.

Eigentlich war es eine gute Nachricht, die Bürgermeister Erwin Goßner im Gemeinderat einbrachte: Die Kreditaufnahme für den kommunalen Wohnungsbau mit zwei Gebäuden im Auenweg könne aufgrund neuer Berechnungen auf rund 1,9 Millionen Euro reduziert werden. Doch die Mitglieder äußerten Zweifel am Gesamtprojekt.