Bedenken bei den Großaitinger Kinderkrippen-Plänen

Die Gemeinde Großaitingen will neue Betreuungsplätze für Kinder unter drei Jahren schaffen. Aber wie?

Plus Kann der Modulbau beim Kindergarten St. Walburga an der Bahnhofstraße in Großaitingen untergebracht werden?

Von Hieronymus Schneider

Die Gemeinde Großaitingen hat einen dringenden Bedarf an Betreuungsplätzen, insbesondere für Kinder unter drei Jahren. Deshalb hat der Gemeinderat einen Neubau in Modulbauweise auf dem Grundstück neben dem Kindergarten St. Walburga an der Bahnhofstraße beschlossen. Nun legte Bürgermeister Erwin Goßner einen ersten Planentwurf mit der Frage vor, ob als Dachform ein Satteldach oder ein begrüntes Flachdach gewählt werden soll. Bevor es zur Beratung über diesen Punkt kam, brachte Paul Steidle (CSU) vehement Bedenken gegen den ganzen Bauplan vor.

