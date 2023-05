Biomasse-Kraftwerk soll neben Altholz auch Ersatzbrennstoffe verwerten

Plus Im Großaitinger Werk der Firma Veolia soll die Immissionsgenehmigung erweitert werden. Das hängt mit einer geplanten Änderung am Biomasse-Kraftwerk zusammen.

Der Gemeinderat hatte im Januar sein Einvernehmen zu einem Antrag der Firma Veolia auf Erweiterung der Genehmigung nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz verweigert. Damit sollte die Beteiligung der Öffentlichkeit erreicht werden, die bisher nicht vorgesehen war. Nun informierten Vertreter der Firmen Veolia und GPG Planungs- und Genehmigungsmanagement in einer öffentlichen Gemeinderatssitzung über die Pläne und den Stand des Verfahrens.

Thomas Agricola von der fachlich begleitenden Firma GPG führte aus, dass die Firma Veolia seit 2002 das Biomasse-Kraftwerk mit einer Leistung von 5,11 Megawatt zur Versorgung von etwa 7500 Einfamilienhaushalten mit elektrischer Energie betreibt. Der bisherige Brennstoff sei überwiegend Altholz aus Möbeln. Zukünftig sollen maximal 40 Prozent der Biomasse durch Ersatzbrennstoffe (EBS) ersetzt werden. Das seien Abfallgemische mit den Hauptbestandteilen Papier, Kunststoff, Verpackungen und Holz, die in speziellen Anlagen hergestellt werden und keiner anderen Verwendung zugeführt werden können. Diese EBS seien in der Positivliste als ungefährliche Abfälle eingestuft.