Großaitingen

vor 17 Min.

Böllerschützen lassen es an Sebastiani krachen

Plus Die Tradition des Schützengaus Lech-Wertach wurde in Großaitingen fortgesetzt. Warum eigentlich geböllert wird.

Von Hieronymus Schneider Artikel anhören Shape

Etwa 80 Böllerschützen aus dem Gau Lech-Wertach trafen sich am Samstagabend bei der Sebastianskapelle in Großaitingen zum jährlichen Sebastianischießen. Es war der Namenstag des heiligen Sebastian, einem Märtyrer aus dem dritten Jahrhundert, der als Schutzpatron der Schützen und Büchsenmacher gilt. Und welcher Ort wäre besser geeignet, als die ihm geweihte Kapelle. Pfarrer Hubert Ratzinger ging in seiner Predigt auf das Leben Sebastians ein, der sich als Soldat der Prätorianergarde zum Christentum bekannte und deshalb von Kaiser Diokletian zum Tode durch Bogenschützen verurteilt wurde.

Nach der vom Großaitinger Chor „Zeitlos“ umrahmten Messe marschierten die Schützinnen und Schützen in ihren schmucken Trachten zur Straße an den Sportanlagen, wo sie in sicherem Abstand zur Wohnsiedlung in einer langen Reihe ihre Salutsalven abfeuerten. Die Büchsen der Schützen sind keine Schusswaffen, sondern dienen nur zur Erzeugung von Lärm durch Entzünden des Schwarzpulvers. Die Handböller wurden nach den Kommandos des Schussmeisters Peter Kuchenbauer mit knapp 20 Gramm Schwarzpulver aus den am Gürtel mitgeführten Beuteln beladen, die größeren Schaftböller vertragen 30 Gramm. Das Pulver wird mit einem hölzernen Stößel und Schlegel verdämmt. Dann kommen die Kommandos „Spannt den Hahn“ und „Aufkapseln“. Dabei wird das Zündplättchen aufgelegt, das dann beim Aufschlagen des Hahns die Explosion des Pulvers mit lautem Knall und einem Feuerstoß auslöst. In den Schussfolgen langsames und schnelles Reihenfeuer, Ping-Pong und gleichzeitigem Salut entstehen vor allem bei Dunkelheit imposante Bilder. Der Schussmeister überwacht die Zeremonie aus erhöhter Position, denn zur Sicherheit ist äußerste Konzentration und Disziplin gefordert. Bei Zündversagern muss die Pulverladung im zweiten Versuch entschärft werden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen