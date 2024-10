Bücherei St. Nikolaus erhält das Silberne Bücherei-Siegel

Am Donnerstag, 26.9.2024,wurde dem Team der Bücherei St. Nikolaus in Großaitingen von Herrn Hart, Leiter der kirchlichen Büchereiarbeit der Diözese Augsburg St. Michaelsbund, das Silberne Bücherei-Siegel persönlich übergeben. Mit Stolz können die Bücherei-Mitarbeiterinnen sagen, dass die attraktive Bücherei von den Lesern sowohl wegen des umfangreichen Medienangebotes geschätzt wird, als auch als lebendigen Ort der Begegnung und Kommunikation in Großaitingen. Im Rahmen einer Feier nahm das Büchereiteam die Auszeichnung entgegen. Unterstützt wurden die Feierlichkeiten von den Trägern der Bücherei, der Gemeinde Großaitingen, vertreten durch den zweiten Bürgermeister Herrn Klemens Hutter und der Pfarreiengemeinschaft Großaitingen, vertreten durch Herrn Pfarrer Hubert Ratzinger. Zugleich wurde die Bücherei Leitung von Angelika Bründl an Petra Krist übergeben. Angelika Bründl ist seit 2017 in der Bücherei St. Nikolaus tätig und leitete diese sehr erfolgreich seit 2019, auch durch die schwierigen Corona Zeiten. Das Büchereiteam ist dankbar, dass Angelika Bründl der Bücherei als Mitarbeiterin weiterhin erhalten bleibt. Für Ihre Arbeit wurden Angelika Bründl und Brigitte Tröndle feierlich geehrt.

