Großaitingen

vor 19 Min.

Bürgerversammlung: Kinderbetreuung ist die größte Baustelle in Großaitingen

An dieser Stelle soll die neue Kinderkrippe gebaut werden. Das Gebäude wird bis an den Weg zum Kindergarten St. Walburga (rechts im Bild) heranrücken.

Plus Welche kritischen Fragen bei der Bürgerversammlung in Großaitingen an den Bürgermeister gestellt wurden.

Von Hieronymus Schneider

Nach seinem Bericht zur Lage der Gemeinde stellte sich Bürgermeister Erwin Goßner den Fragen der Bürger. Im Wesentlichen waren es zwei, allerdings sehr umfangreiche schriftliche Anfragen mit jeweils zehn Punkten. Das erste Schreiben wurde gemeinsam von Katrin Kieweg und Ulrike Renner und das zweite von der ÖDP-Kreisrätin Gabriele Olbrich-Krakowitzer verfasst.

