Das Großaitinger Rathaus nutzt künftig auch das Nachbargebäude

Plus Die ehemalige Raiffeisenbank bietet Platz für die expandierende Verwaltung. Welche Themen die Großaitinger auf der Bürgerversammlung noch beschäftigen.

Die Bürgerversammlung konnte wieder zur gewohnten Zeit und am gewohnten Ort im Pfarrsaal durchgeführt werden, und der war nahezu voll besetzt. Bürgermeister Erwin Goßner sprach aber davon, dass auch nach Corona immer noch keine Normalität eingekehrt ist, denn die Auswirkungen des Krieges in der Ukraine treffen auch die Gemeinde und alle ihrer Bürger. Die Unterbringung von Flüchtlingen ist wieder aktuell, und die Energiekrise zwinge zu Sparkonzepten und Vorsorge vor einem möglichen Blackout der Strom- und Gasversorgung.